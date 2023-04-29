Открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировано

Открытое горение ликвидировано на площади 1000 кв. метров. Сейчас пожарные ведут проливку территории, сообщил губернатор Севастополя в своем Telegram-канале 29 апреля.

Сейчас на месте работают более 150 человек и 50 единиц техники. От МЧС России — 107 человек и 34 единицы техники.

Рано утром в субботу начался пожар на нефтебазе в Севастополе из-за попадания двух беспилотников. По словам губернатора, при возгорании никто не пострадал, гражданским объектам ничего не угрожает. Пожар планируют полностью потушить к 18:00.