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    Открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировано

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    Открытое горение ликвидировано на площади 1000 кв. метров. Сейчас пожарные ведут проливку территории, сообщил губернатор Севастополя в своем Telegram-канале 29 апреля.

    Сейчас на месте работают более 150 человек и 50 единиц техники. От МЧС России — 107 человек и 34 единицы техники.

    Рано утром в субботу начался пожар на нефтебазе в Севастополе из-за попадания двух беспилотников. По словам губернатора, при возгорании никто не пострадал, гражданским объектам ничего не угрожает. Пожар планируют полностью потушить к 18:00.

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    Пожар на нефтебазе в СевастополеМихаил Развожаев
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