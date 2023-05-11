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    Пора загорать. В Петербурге очень тепло

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    Потепление в Петербурге продолжается, в Ленобласти местами будет уже выше 20 градусов.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 мая в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 5–7 градусов, а в окрестностях до 2, днем составит 17–19, на побережье Финского залива местами до 14 градусов.

    «Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей изменится мало, и регион останется под влиянием антициклона. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    «Яндекс.Погода» оценивает сегодняшнюю дневную температуру как повышенную. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день бывает облачно с прояснениями, от 4 до 17 градусов тепла. Самое холодное 11 мая выдалось в 1995 году, минус 1 днём, а самое тёплое — в 1963 году, плюс 25.

    В ближайшие два дня в Петербурге температура существенно не изменится, в субботу возможен кратковременный дождь.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры


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