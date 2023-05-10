Телеграм-канал «Фонтанки» взломали. Не переходите по ссылкам!

Канал в Telegram «Фонтанки.ру» взломали вечером 10 мая. Просим читателей не переходить по ссылкам из последних постов.
Доступ к каналу у администраторов из числа сотрудников редакции пропал около десяти часов вечера. От лица канала злоумышленники предлагают «Заработать очень хорошие деньги». «Фонтанка» не имеет никакого отношения к данной публикации и очень просит всех читателей не переходить по ссылкам, в том числе в некий канал «Фонтанка SPB ЗАРАБОТОК»
Мы разбираемся в ситуации и пытаемся восстановить доступ.