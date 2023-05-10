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    Телеграм-канал «Фонтанки» взломали. Не переходите по ссылкам!

    1979
    7 комментариев

    Канал в Telegram «Фонтанки.ру» взломали вечером 10 мая. Просим читателей не переходить по ссылкам из последних постов.

    Доступ к каналу у администраторов из числа сотрудников редакции пропал около десяти часов вечера. От лица канала злоумышленники предлагают «Заработать очень хорошие деньги». «Фонтанка» не имеет никакого отношения к данной публикации и очень просит всех читателей не переходить по ссылкам, в том числе в некий канал «Фонтанка SPB ЗАРАБОТОК»

    Редакция не имеет отношения к данной публикации и всем, что ниже, не кликайте на ссылки!
    Редакция не имеет отношения к данной публикации и всем, что ниже, не кликайте на ссылки!
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    Мы разбираемся в ситуации и пытаемся восстановить доступ.

    Редакция не имеет отношения к данной публикации и всем, что ниже, не кликайте на ссылки!
    Редакция не имеет отношения к данной публикации и всем, что ниже, не кликайте на ссылки!

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