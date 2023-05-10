Свое наркотическое опьянение петербургский водитель попытался свалить на скорую

Мировой суд в Петербурге избрал наказание для водителя, устроившего ДТП на грузовике минувшей осенью. В своих положительных анализах на наркотики мужчина винил то неизвестных злоумышленников, то сотрудников скорой помощи.



Авария произошла 27 октября 2022 года в половине первого часа ночи. Водитель грузовика Mercedes-Benz Actros с прицепом Schweriner, пребывая в состоянии наркотического опьянения, двигался от Светогорска в сторону Выборга, но не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась, сообщает 10 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.