Свое наркотическое опьянение петербургский водитель попытался свалить на скорую

Мировой суд в Петербурге избрал наказание для водителя, устроившего ДТП на грузовике минувшей осенью. В своих положительных анализах на наркотики мужчина винил то неизвестных злоумышленников, то сотрудников скорой помощи.
Авария произошла 27 октября 2022 года в половине первого часа ночи. Водитель грузовика Mercedes-Benz Actros с прицепом Schweriner, пребывая в состоянии наркотического опьянения, двигался от Светогорска в сторону Выборга, но не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась, сообщает 10 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Состояние опьянения водителя было установлено в тот же день в ходе медицинского освидетельствования — с помощью химико-токсикологического исследования в его моче обнаружили соответствующие вещества и метаболиты.
Однако сам автомобилист вину не признал. На суде он утверждал, что наркотики никогда не употреблял и не знает, откуда они взялись в его биоматериале. Мужчина предположил, что наркотики могли подмешать или что это из-за лекарств, которые ему вводила бригада скорой помощи. Суд запросил разъяснение у врачей. Они пояснили, что те вещества, что были обнаружены при анализе, не могут быть последствием введения лекарств сотрудниками скорой. Так что версию водителя суд счел несостоятельной.
В итоге суд привлек мужчину к административной ответственности за пьяное вождение по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1 год и 10 месяцев.