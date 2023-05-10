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    «Российская провокация!» Президент Грузии раскритиковала отмену визового режима со стороны России

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    Отмена визового режима для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения между РФ и Грузией является «очередной российской провокацией». Об этом 10 мая заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили в своих соцсетях.

    «Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!» — говорится в посте президента.

    Сегодня президент РФ Владимир Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии. Также Россия сняла запрет для авиакомпаний на воздушные перевозки из России в Грузию.

    Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено летом 2019 года после начала антироссийских протестов в Тбилиси.

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