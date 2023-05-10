Бывший директор ГУДП «Центр» признан виновным в растрате. Два года назад он в тапках встречал обыскивающих

Как сообщает 10 мая объединенная пресс-служба судов, Фомину назначено наказание в виде 4 лет условно с испытательным сроком на 5 лет . Сам он вину не признал, считая, что его действия неверно квалифицированы, речь идет максимум о халатности или злоупотреблении полномочиями.

Еще один фигурант дела Юрий Чернокозинский, напротив, все признал и со всем согласился. Он признан виновным в пособничестве, ему назначено 3 года условно с идентичным испытательным сроком.