Бывший директор ГУДП «Центр» признан виновным в растрате. Два года назад он в тапках встречал обыскивающих

Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении Геннадия Фомина, бывшего директора петербургского ГУДП «Центр» — крупнейшей городской дорожной компании. Он признан виновным в особо крупной растрате с использованием служебного положения.
Как сообщает 10 мая объединенная пресс-служба судов, Фомину назначено наказание в виде
Еще один фигурант дела Юрий Чернокозинский, напротив, все признал и со всем согласился. Он признан виновным в пособничестве, ему назначено
Прокуратура Красногвардейского района, которая поддержала государственное обвинение, уточняет, что, по мнению суда, с февраля по апрель 2020 года Фомин, занимая должность директора ГУДП «Центр», совершил хищение более
В ходе судебного производства весь ущерб возмещен в полном объеме.
«Фонтанка» в 2021 году рассказывала об обстоятельствах дела и об обысках, с которыми к Фомину в дом и в офис ГУДП нагрянула полиция. К тому моменту Фомин уже покинул должность директора, его сменил Николай Ведерников, который и сам позже уйдет из компании на фоне ее проверок. Очередная волна обысков у дорожников прошла по итогам снежной зимы