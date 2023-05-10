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    Бывший директор ГУДП «Центр» признан виновным в растрате. Два года назад он в тапках встречал обыскивающих

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    Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении Геннадия Фомина, бывшего директора петербургского ГУДП «Центр» — крупнейшей городской дорожной компании. Он признан виновным в особо крупной растрате с использованием служебного положения.

    Как сообщает 10 мая объединенная пресс-служба судов, Фомину назначено наказание в виде 4 лет условно с испытательным сроком на 5 лет. Сам он вину не признал, считая, что его действия неверно квалифицированы, речь идет максимум о халатности или злоупотреблении полномочиями.

    Еще один фигурант дела Юрий Чернокозинский, напротив, все признал и со всем согласился. Он признан виновным в пособничестве, ему назначено 3 года условно с идентичным испытательным сроком.

    Прокуратура Красногвардейского района, которая поддержала государственное обвинение, уточняет, что, по мнению суда, с февраля по апрель 2020 года Фомин, занимая должность директора ГУДП «Центр», совершил хищение более 9,5 млн рублей. Помог им в этом фиктивный договор на уборку тротуаров Фрунзенского района и фиктивные акты приемки по нему. Деньги перечисляли на расчетный счет компании «Эконева», гендиректором которой был Чернокозинский.

    В ходе судебного производства весь ущерб возмещен в полном объеме.

    «Фонтанка» в 2021 году рассказывала об обстоятельствах дела и об обысках, с которыми к Фомину в дом и в офис ГУДП нагрянула полиция. К тому моменту Фомин уже покинул должность директора, его сменил Николай Ведерников, который и сам позже уйдет из компании на фоне ее проверок. Очередная волна обысков у дорожников прошла по итогам снежной зимы 2021/2022 годов, с которой коммунальщики явно не справлялись. В частности, применительно к ГУДП «Центр» упоминался его субподрядчик «Логиком» по уборке тротуаров на Васильевском острове.

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    ГУДП ЦентрСудРастрата
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