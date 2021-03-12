Вслед за бывшим директором ГУДП «Центр» в СИЗО отправили руководителя ООО «Эконева» Юрия Чернокозинского

Василеостровский районный суд 12 марта избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Чернокозинскому, обвиняемому в присвоении или растрате. В СИЗО руководитель ООО «Эконева» пробудет как минимум до конца апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Ранее по этому же делу был арестован экс-директор ГУДП «Центр» Геннадий Фомин. Задерживали обоих накануне.

Видео обысков, на котором Геннадий Фомин даёт интервью в тапочках, «Фонтанка» публиковала. Бывшего директора застали в загородном жилом комплексе в Ильичево. Он констатировал на камеру, что дома проходит обыск «по поводу предыдущего места работы».