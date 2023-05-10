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    На Композиторов человек не определился, что делать на дороге под красным, и попал под машину

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    Камера видеонаблюдения зафиксировала ДТП с пешеходом на севере Петербурга. На записи видно, как неразумно он себя ведёт.

    Автор: Komp 194355 / YouTube

    9 мая на перекрестке улиц Композиторов и Хошимина автомобиль сбил человека, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщают очевидцы 10 мая в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Сначала через дорогу пошёл один человек, а за ним второй, но на полпути свернул обратно. Водитель был к этому не готов.

    По данным «Фонтанки», пешеход отказался от госпитализации. ДТП оформлено без пострадавших.


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