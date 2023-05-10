В США и Великобритании в несколько раз увеличили выдачу «виз талантов» гражданам РФ

В минувшем году Госдепартамент США выдал россиянам вдвое больше «виз талантов», чем за год до этого. Великобритания, в свою очередь, увеличила выдачу в пять раз. Об этом 10 мая сообщает РБК, со ссылкой на данные ведомства.



Так, в 2022 году США выдали гражданам РФ 445 виз типа О-1. В 2020-м было выдано 135 таких виз, в 2021-м — 247. За январь и февраль 2023 года выданы уже 72.



Похожую визу талантливым людям выдает и Великобритания, она называется Global Talent Visa. Документ позволяет им получать разрешение на работу в стране на срок до пяти лет. По сведениям британского МВД, в 2020 году россиянам было выдано 34 таких визы, в 2021 году — 72, а в 2022-м — 397.

