В США и Великобритании в несколько раз увеличили выдачу «виз талантов» гражданам РФ

В минувшем году Госдепартамент США выдал россиянам вдвое больше «виз талантов», чем за год до этого. Великобритания, в свою очередь, увеличила выдачу в пять раз. Об этом 10 мая сообщает РБК, со ссылкой на данные ведомства.
Так, в 2022 году США выдали гражданам РФ 445 виз типа О-1. В 2020-м было выдано 135 таких виз, в 2021-м — 247. За январь и февраль 2023 года выданы уже 72.
Похожую визу талантливым людям выдает и Великобритания, она называется Global Talent Visa. Документ позволяет им получать разрешение на работу в стране на срок до пяти лет. По сведениям британского МВД, в 2020 году россиянам было выдано 34 таких визы, в 2021 году — 72, а в 2022-м — 397.
Согласно данным сервиса Pressfeed, спрос на организацию публикаций для получения «виз талантов» с февраля 2022 года вырос более чем в 15 раз. Среднее количество ежемесячных обращений с начала 2022 года — около семи. На рынке пиара, отметил представитель Pressfeed, появилась отдельная услуга — подготовка пакета публикаций для визы.
Неиммиграционная виза O-1 предназначена для обладателей выдающихся способностей в науке, искусстве, образовании, бизнесе, спорте или для тех, кто продемонстрировал достижения в кино- или телеиндустрии и в связи с этим был признан на национальном или международном уровне. Такая виза дает право на работу в США. Способности заявителя могут подтверждаться наградами на международных конкурсах, публикациями в СМИ или членством в известных профессиональных объединениях.
Global Talent Visa, в свою очередь, предусмотрена для лиц из академических или исследовательских кругов, представителей сфер искусства и культуры, цифровых технологий. Критериями ее получения среди прочих являются международная награда или свидетельства, в том числе публикации об успехах заявителя в международной прессе.