Причиной смертельного ДТП под Гатчиной стал торопливый поворот налево

После смертельного ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 3, УК РФ, о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Подробности стали известны «Фонтанке» 10 мая.
ДТП произошло, как уже писала «Фонтанка», 9 мая в 12:20 на 40-м километре автодороги А-120 «Южное полукольцо». По предварительной версии, 62-летний водитель «Шевроле Авео» при повороте налево, к деревне Жабино, не пропустил встречный «Ситроен С5» под управлением 57-летнего мужчины. Больше всего досталось семье из «Шевроле». На месте погибла 40-летняя женщина, в больницу Гатчины попали 13-летняя девочка, 63-летняя женщина и сам водитель. Ранее сообщалось, что пострадал и водитель «Ситроена».
Предполагаемый виновник аварии, по данным «Фонтанки», аккуратный водитель. В 2022–2023 годах его ни разу не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. У водителя «Ситроена» — восемь штрафов.