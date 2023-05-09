Под Гатчиной смертельное ДТП. Один человек погиб, трое госпитализированы

Четверо получили травмы, один человек погиб в результате лобовой аварии в Гатчинском районе Ленинградской области 9 мая.
По предварительным данным, Chevrolet Aveo и Citroen столкнулись у деревни Жабино около полудня, пишет 47news. 40-летняя пассажирка первого автомобиля скончалась на месте, сообщили в УГИБДД. 62-летнего водителя, женщину годом старше и 13-летнюю девочку развезли по больницам.
Для 57-летнего водителя Citroen авария также не обошлась без травм. Пострадавших из машин деблокировали спасатели.
Дорожная полиция устанавливает все обстоятельства аварии.