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    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    Под Гатчиной смертельное ДТП. Один человек погиб, трое госпитализированы

    1992
    1 комментарий

    Четверо получили травмы, один человек погиб в результате лобовой аварии в Гатчинском районе Ленинградской области 9 мая.

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    По предварительным данным, Chevrolet Aveo и Citroen столкнулись у деревни Жабино около полудня, пишет 47news. 40-летняя пассажирка первого автомобиля скончалась на месте, сообщили в УГИБДД. 62-летнего водителя, женщину годом старше и 13-летнюю девочку развезли по больницам.

    Для 57-летнего водителя Citroen авария также не обошлась без травм. Пострадавших из машин деблокировали спасатели.

    Дорожная полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

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