    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, ю-з

    769мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.82eur84.91

    Хорошие новости от синоптиков. Тепло в Петербурге набирает силу

    5740
    4 комментария
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    ПоделитьсяПоделиться

    Праздники закончились, а хорошая погода — нет.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 мая в Петербурге без осадков, ветер юго-западный, западный от слабого до умеренного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 5–7 градусов выше нуля, в окрестностях до 2, днем составит 16–18 градусов, на побережье Финского залива местами до 13.

    «Сегодня Северная столица останется на периферии антициклона. При переменной облачности в регионе вновь обойдётся без дождей, а температурные показатели медленно, но уверенно продолжат расти. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    Это вполне типичная майская погода, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 4 до 18 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 10 мая выдалось в 1978 году, минус 1 днём, а самое тёплое — в 1975 году, плюс 25.

    В ближайшие пару дней также будет без дождей и на градус теплее.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыПогода весной
    ЛАЙК6
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close