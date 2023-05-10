Хорошие новости от синоптиков. Тепло в Петербурге набирает силу

Праздники закончились, а хорошая погода — нет.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 мая в Петербурге без осадков, ветер юго-западный, западный от слабого до умеренного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 5–7 градусов выше нуля, в окрестностях до 2, днем составит 16–18 градусов, на побережье Финского залива местами до 13.
«Сегодня Северная столица останется на периферии антициклона. При переменной облачности в регионе вновь обойдётся без дождей, а температурные показатели медленно, но уверенно продолжат расти. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
Это вполне типичная майская погода, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 4 до 18 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 10 мая выдалось в 1978 году, минус 1 днём, а самое тёплое — в 1975 году, плюс 25.
В ближайшие пару дней также будет без дождей и на градус теплее.