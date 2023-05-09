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    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    В тоннеле дамбы в сторону Кронштадта столкнулись четыре автомобиля

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    Четыре легковых автомобиля столкнулись в Невском транспортном отсеке дамбы. Об этом 9 мая «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС). Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», на КАД в сторону Кронштадта собралась серьезная пробка.

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    Пострадавших в ДТП нет. «В тоннеле произошел небольшой разлив топлива и масла. Сейчас дорогу освобождают, как уберут — движение восстановят», — уточнили «Фонтанке».

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    Как пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП», из-за столкновения перекрыты все три полосы внутренней стороны КАД.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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