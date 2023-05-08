К Катрин Ненашевой в Приозерск едет адвокат. По словам ее знакомой, художницу задержали в кафе по ориентировке

Художницу и активистку Катрин Ненашеву задержали в Приозерске, рассказала «Фонтанке» ее подруга Наталия 8 мая.



«Полицейские зашли в кафе и сказали, что на Катю ориентировка, ее забрали в отделение», – сообщила она. По словам Наталии, адвокату, звонившему в отдел, сказали, что работало не местное МВД, а центр Э. «Дальнейшая судьба Кати непонятна», – комментирует наша собеседница.



Адвокат Рафаиль Поляков подтвердил «Фонтанке», что выехал в Приозерск, но воздержался от комментария по поводу обстоятельство задержания до встречи с подзащитной.

