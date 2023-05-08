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    К Катрин Ненашевой в Приозерск едет адвокат. По словам ее знакомой, художницу задержали в кафе по ориентировке

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    Художницу и активистку Катрин Ненашеву задержали в Приозерске, рассказала «Фонтанке» ее подруга Наталия 8 мая.

    «Полицейские зашли в кафе и сказали, что на Катю ориентировка, ее забрали в отделение», – сообщила она. По словам Наталии, адвокату, звонившему в отдел, сказали, что работало не местное МВД, а центр Э. «Дальнейшая судьба Кати непонятна», – комментирует наша собеседница.

    Адвокат Рафаиль Поляков подтвердил «Фонтанке», что выехал в Приозерск, но воздержался от комментария по поводу обстоятельство задержания до встречи с подзащитной.

    Катрин Ненашеву до этого задерживали несколько раз. В сентябре 2018 года художница провела несколько акций против пыток. Во время одной из них она была задержана, на нее составили протокол об административном правонарушении. В 2021 году художница попала в отдел полиции в Петербурге по подозрению в «организации радикальных мероприятий».

    В июле 2022 года Катрин Ненашеву, которая координировала проект «Подростки и котики» в «Открытом пространстве» в Москве, забрали в отделение для дачи показаний, но после отпустили с обязательством о явке для составления протокола о пропаганде ЛБГТ среди несовершеннолетних.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД.

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