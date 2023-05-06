За сколько часов до сна нужно отказаться от пищи, чтобы не потолстеть, и что есть на ужин? Разбираемся с диетологом

Пермский диетолог в последний приём пищи советует отказаться от углеводистых продуктов. Например, поужинать лучше мясом птицы Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Если не есть после 18:00, то можно похудеть — об этом, кажется, слышали все. А действительно ли это так? За сколько часов до сна нужно отказаться от еды, чтобы не потолстеть и на утро чувствовать себя легко? Какую пищу лучше есть на ужин, а от какой лучше отказаться? Можно ли пить перед сном или стоит потерпеть, чтобы на утро не встать отекшим? Об этом журналист 59.RU поговорила с диетологом Еленой Будзило.

За сколько часов нужно отказаться от еды, чтобы не потолстеть?

Многие из нас слышали, что чтобы не потолстеть, нужно не есть после 18:00. Это не совсем так. Чтобы нормально переварить пищу и при этом спокойно уснуть, по словам Елены Будзило, поесть в последний раз нужно за три часа до сна.

— Когда мы поедим, у нас активно идут процессы пищеварения, энергия тратится. Чтобы хорошо уснуть и спать спокойно, нужно, чтобы эти процессы максимально закончились и мы легли спать в спокойном состоянии, — рассказывает диетолог. — Во сне у нас все-таки работает пищеварение не на переваривание пищи, а на всасывание, на обезвреживание токсинов и, соответственно, для того чтобы не мешать организму это делать, пока мы отдыхаем, поужинать надо где-то за три часа.

Что надо есть на ужин, чтобы не потолстеть? Если вы хотите похудеть, то лучше всего есть легкие маложирные продукты. Елена Будзило рекомендует на ужин белковую пищу: рыбу, морепродукты или мясо птицы (курицу, индейку), крольчатину. Она может помочь и в восстановлении мышечной ткани, если человек занимался физическими нагрузками днем. На гарнир лучше всего подойдут овощи — они быстро перевариваются.

На гарнир лучше приготовить овощи — брокколи, например Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





— Углеводы вечером нужны нам не так, как утром — потому что утром мы встали голодные и нам нужна энергия, — объясняет специалист. — Поэтому на завтрак надо отдавать преимущество углеводистой пище, а вечером нам нужно спокойно готовиться ко сну: мы никуда не бежим, на работу не надо, соответственно, ужин должен быть легкий.

Что вообще не стоит есть на ужин, чтобы не потолстеть? Частично мы уже ответили на этот вопрос в предыдущем пункте. Диетолог не рекомендует ужинать блюдами из углеводистых продуктов — такая пища плохо переваривается. Углеводы содержатся в кондитерских изделиях (это легкие углеводы, которые быстро всасываются и дают энергию). Сложные углеводы — крупы, макароны, бобовые, картофель. Блюдами из этих продуктов лучше завтракать или обедать.

Любите картошку? Лучше оставьте ее на обед Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться





Я поел и хочу перекусить. А покусочничать всё-таки можно? На этот вопрос Елена Будзило отвечает однозначно: нет, кусочничать нельзя. Возвращаемся к нашему правилу: в последний раз нужно есть за три часа до сна. Вообще от привычки постоянно что-то жевать нужно отказаться: она приводит к тому, что человек перестает испытывать чувство голода и не понимает, когда наелся.





— Если человек постоянно ест, эти чувства у него притупляются. Он не понимает, когда он на самом деле голоден, а когда у него эмоции. Ему плохо — он решил поесть, ему скучно — он решил поесть, — объясняет суть проблемы диетолог. — То есть эти все чувства должны выражаться совершенно в другом. Если ему скучно, значит, он должен не пойти поесть, а как-то себя развлечь вне еды. Дома тоже можно какое-то хобби найти и после ужина посвятить время ему, а дальше уже пойти спать. Иначе мы так никогда не снизим массу тела.

Можно ли пить какие-то жидкости перед сном или я отеку?

Все мы хоть раз слышали (а многие наверняка испытывали это на себе), что если попить перед сном, то утром отечешь. Однако диетолог объясняет: если человек здоров, то он не отекает наутро, поэтому можно спокойно выпить перед сном стакан воды или другой жидкости. Исключение — алкоголь.

Если вы здоровы, то пейте перед сном на здоровье Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Однако есть нюансы. Чтобы утром чувствовать себя хорошо, днем нужно соблюдать водный режим. В норме человек должен пить полтора литра жидкости в день. Если норму превысить, то утром может быть отек. То же самое, если употреблять меньше жидкости, чем положено. Тогда организм, чтобы компенсировать недостаток воды, будет ее задерживать. А если на ночь резко восполнить норму — выпить 2–3 стакана воды, у организма будет стресс: мочеполовая система не справится, и наутро будет отек.



Еще один важный фактор — рацион в течение дня. Мы можем больше пить, если ели много сладкого или соленого. И последнее, что нужно учесть, — в спальной комнате не должно быть жарко, потому что от этого организм также компенсаторно будет задерживать воду.