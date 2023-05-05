В Петербурге задержали подозреваемого в угоне. На стоянке автосалона Volvo вору приглянулся Volkswagen

Полиция Выборгского района Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в угоне кроссовера у гендиректора фирмы такси. Пару месяцев назад он уже попадался полиции на любви к чужому. А вот автомобиль за две недели обнаружить не удалось.
Угон произошел в конце апреля. Днем 25 апреля в полицию обратился 43-летний гендиректор фирмы такси и рассказал о пропаже своего Volkswagen Tiguan, сообщает 5 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. Автомобиль 2018 года выпуска исчез между
В 13:45 3 мая у дома 16, корпус 2, по улице Демьяна Бедного оперативники задержали по подозрению в угоне 39-летнего петербуржца. Как стало известно «Фонтанке», год назад он получил условный срок за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а в марте этого года — подписку о невыезде по делу о попытке кражи.