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    В Петербурге задержали подозреваемого в угоне. На стоянке автосалона Volvo вору приглянулся Volkswagen

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    Полиция Выборгского района Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в угоне кроссовера у гендиректора фирмы такси. Пару месяцев назад он уже попадался полиции на любви к чужому. А вот автомобиль за две недели обнаружить не удалось.

    Угон произошел в конце апреля. Днем 25 апреля в полицию обратился 43-летний гендиректор фирмы такси и рассказал о пропаже своего Volkswagen Tiguan, сообщает 5 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. Автомобиль 2018 года выпуска исчез между 21-м и 25 апреля с неохраняемой парковки автосалона Volvo на Придорожной аллее. Ущерб составил 3,96 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

    В 13:45 3 мая у дома 16, корпус 2, по улице Демьяна Бедного оперативники задержали по подозрению в угоне 39-летнего петербуржца. Как стало известно «Фонтанке», год назад он получил условный срок за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а в марте этого года — подписку о невыезде по делу о попытке кражи.

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    ПетербургУгон авто
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