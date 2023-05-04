В Петербурге хирурги спасли мальчика, который полгода жил с монетой в пищеводе

Экстренная операция, которую провели хирурги больницы им. Филатова, спасла жизнь 8-летнему Максиму, сообщил 4 мая комитет по здравоохранению. Несколько месяцев мальчик отказывался от еды, сильно похудел и начал терять волосы, а рассказать маме, что с ним случилось, он не мог — из-за врожденного заболевания Максим не говорит.



О том, что у Максима в организме развивается воспалительный процесс, родители узнали полгода назад, когда при подготовке мальчика к стоматологическому лечению под общим наркозом сдали анализы. Участковые врачи назначили лечение, но после кратковременного улучшения Максиму становилось хуже: он отказывался от еды, сильно похудел, от истощения начал терять волосы, часто плакал и капризничал, а порой даже проявлял агрессию. По совету психиатра ребенок пропил курс успокоительных препаратов, ему сделали УЗИ брюшной полости, но причину болезни так и не нашли.

