В Петербурге хирурги спасли мальчика, который полгода жил с монетой в пищеводе

Экстренная операция, которую провели хирурги больницы им. Филатова, спасла жизнь 8-летнему Максиму, сообщил 4 мая комитет по здравоохранению. Несколько месяцев мальчик отказывался от еды, сильно похудел и начал терять волосы, а рассказать маме, что с ним случилось, он не мог — из-за врожденного заболевания Максим не говорит.
О том, что у Максима в организме развивается воспалительный процесс, родители узнали полгода назад, когда при подготовке мальчика к стоматологическому лечению под общим наркозом сдали анализы. Участковые врачи назначили лечение, но после кратковременного улучшения Максиму становилось хуже: он отказывался от еды, сильно похудел, от истощения начал терять волосы, часто плакал и капризничал, а порой даже проявлял агрессию. По совету психиатра ребенок пропил курс успокоительных препаратов, ему сделали УЗИ брюшной полости, но причину болезни так и не нашли.
Дошло до того, что в один из дней у Максима резко поднялась температура и мама настояла на госпитализации. В больницу ребенок поступил с подозрением на инфекционное заболевание. К счастью, причина загадочного недуга обнаружилась после рентгена — в пищеводе у Максима застряла монета. Причем настолько давно, что успела врасти в слизистую оболочку, вызвав воспаление и нарушение проходимости.
Врачи опасались, что операция может осложниться обильным кровотечением, однако удаление монеты прошло успешно. Сейчас Максим чувствует себя намного лучше — он вновь активен, и, по словам мамы, ест за двоих, наверстывая упущенное за вынужденные месяцы голодания.