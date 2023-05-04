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    В Уфе у подъезда многоэтажки избили обнаженную девушку. Драку мог спровоцировать любовный треугольник

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    26 комментариев

    Женская драка попала в объектив камеры видеонаблюдения в Уфе. Две женщины избивали и таскали за волосы третью, причем их соперница была абсолютно обнаженной. По словам горожан, инцидент произошел на улице Бабушкина, а участницы конфликта были пьяны, пишет 4 мая Ufa1.RU.

    Обнаженную девушку выволокли из подъезда, от града ударов она упала на землю. Одна из нападавших стала пинать ее ногами по голове, говоря: «Убью! Нечего с моим мужем лежать». Избиение попробовали остановить соседи.

    В МВД Башкирии сообщили, что сотрудники полиции установили участниц драки. По факту случившегося проводится проверка.

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    Комментарии 26

    Гость04 Мая 2023 в 15:11
    Без видео - дизлайк 🤪
    +4−0
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