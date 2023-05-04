В Уфе у подъезда многоэтажки избили обнаженную девушку. Драку мог спровоцировать любовный треугольник

Женская драка попала в объектив камеры видеонаблюдения в Уфе. Две женщины избивали и таскали за волосы третью, причем их соперница была абсолютно обнаженной. По словам горожан, инцидент произошел на улице Бабушкина, а участницы конфликта были пьяны, пишет 4 мая Ufa1.RU.



Обнаженную девушку выволокли из подъезда, от града ударов она упала на землю. Одна из нападавших стала пинать ее ногами по голове, говоря: «Убью! Нечего с моим мужем лежать». Избиение попробовали остановить соседи.



В МВД Башкирии сообщили, что сотрудники полиции установили участниц драки. По факту случившегося проводится проверка.

