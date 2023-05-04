Трёх погибавших нерпят привезли в выходные в Фонд друзей балтийской нерпы

За выходные в Фонд друзей балтийской нерпы поступили сразу три детеныша ладожской кольчатой нерпы, внесенной в Красную книгу. Их заметили отдыхавшие петербуржцы и жители побережья Ладоги, сообщает 4 мая Водоканал, на территории которого находится Центр сохранения редких видов морских млекопитающих.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и Фонд друзей балтийской нерпы
Жители деревни Кириково (Волховский район Ленобласти) заметили детеныша во время прогулки. Зоологи выявили у самца двустороннюю пневмонию и очень низкий вес — 6 килограммов. С таким весом нерпа не сможет плавать в холодной воде, охотиться и развиваться.
Еще одного самца, страдавшего от сильного переохлаждения, нашли в деревне Лаврово на берегу озера. Он залез на мостки, чтобы согреться и передохнуть. Забрать его удалось, только когда он совсем ослаб. Он тоже весит 6,5 килограмма. Третьего нерпёнка нашли жители поселка Коккорево.
Сейчас основатели фонда Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская лечат ластоногих пациентов.
«Процесс реабилитации редких морских млекопитающих очень сложен — важно не только оказать медицинскую помощь пострадавшим животным, но и подготовить к жизни в дикой природе. Именно поэтому, прежде чем выпускать тюленя или нерпу в естественную среду обитания, специалисты применяют различные методики, чтобы отучить ластоногих от помощи человека и научить охотиться самостоятельно», — отмечается в сообщении.