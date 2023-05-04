На улице Победы в Петербурге появились заграждения и полицейские с собаками. «Фонтанка» выяснила, стоило ли их бояться

Утренний переполох случился в Московском районе Петербурга. Местные жители сообщили о странном предмете, который нашли между домами на улице Победы.
В полицию очевидцы сообщили о находке около 10 утра, стало известно «Фонтанке» 4 мая. Как сообщают в сообществе «Мегаполис», после этого между домами 17 и 21 появилось ленточное ограждение. А потом на место приехали кинолог с собакой.
«Фонтанка» выяснила, что испугались горожане предмета, похожего на гранату. Он оказался емкостью для страйкбольных шариков, похожего на гранату.