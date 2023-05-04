    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, с-з

    766мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.31eur87.58

    Мотоциклист и каршеринг сошлись на Металлистов. Исход предсказуем

    3359
    8 комментариев

    Статистика ДТП с мотоциклистами постепенно пополняется. Мужчина попал в больницу после аварии в Красногвардейском районе Петербурга в ночь на 4 мая.

    Мотоциклист и каршеринг столкнулись на перекрестке проспекта Металлистов и шоссе Революции, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». В комментариях отмечают, что мотоциклиста госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом правой руки.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    «Сам зашел в скорую, увезли в больницу», — сообщает «Мотосолидарность».

    Мото-ДТП пошли одно за другим с середины апреля. Есть уже несколько пострадавших, в том числе подросток, и один погибший.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с мотоциклистомДТП с мотоцикломДТП с каршерингомДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close