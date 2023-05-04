Мотоциклист и каршеринг сошлись на Металлистов. Исход предсказуем

Статистика ДТП с мотоциклистами постепенно пополняется. Мужчина попал в больницу после аварии в Красногвардейском районе Петербурга в ночь на 4 мая.
Мотоциклист и каршеринг столкнулись на перекрестке проспекта Металлистов и шоссе Революции, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». В комментариях отмечают, что мотоциклиста госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом правой руки.
«Сам зашел в скорую, увезли в больницу», — сообщает «Мотосолидарность».
Мото-ДТП пошли одно за другим с середины апреля. Есть уже несколько пострадавших, в том числе подросток, и один погибший.