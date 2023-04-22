Юный пассажир мотоцикла попал в больницу после аварии с минивэном на Савушкина

Мотоцикл с пассажиром-подростком столкнулся с минивэном на улице Савушкина. Школьника госпитализировали в среднетяжелом состоянии.



Авария произошла накануне днем у дома 123, к. 1, сообщает 22 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительным данным, 45-летний мотоциклист не справился с управлением, двигаясь от Яхтенной улицы к Планерной, и наехал на поребрик. Мотоцикл Honda VFR800 упал и столкнулся с Mercedes Viano под управлением 63-летнего мужчины, который ехал в том же направлении.

Пострадавший — пассажир мотоцикла, девятиклассник. По данным «Фонтанки», это 15-летний родственник мотоциклиста. Подросток получил ссадины и ушибы.