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    Юный пассажир мотоцикла попал в больницу после аварии с минивэном на Савушкина

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    Мотоцикл с пассажиром-подростком столкнулся с минивэном на улице Савушкина. Школьника госпитализировали в среднетяжелом состоянии.

    Авария произошла накануне днем у дома 123, к. 1, сообщает 22 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительным данным, 45-летний мотоциклист не справился с управлением, двигаясь от Яхтенной улицы к Планерной, и наехал на поребрик. Мотоцикл Honda VFR800 упал и столкнулся с Mercedes Viano под управлением 63-летнего мужчины, который ехал в том же направлении.

    Пострадавший — пассажир мотоцикла, девятиклассник. По данным «Фонтанки», это 15-летний родственник мотоциклиста. Подросток получил ссадины и ушибы.

    На странице мотоциклиста можно найти старый снимок, на котором его юный родственник сидит на мотоцикле. Также, судя по фотографиям, школьник занимается хоккеем.

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