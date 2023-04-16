Лихой мотоциклист без прав сбил девятилетнего велосипедиста под Петербургом

Любитель езды по бездорожью отправил в больницу девятилетнего мальчика, который без сопровождения взрослых катался по той же дороге.

37-летний байкер, пишет 16 апреля ГУ МВД региона в своем телеграм-канале, накануне днем ехал по одной из окраинных улиц в деревне Суоранда — дорога на ней заасфальтирована, но дома только частные, и их немного. В одном направлении с ним ехал мальчик на велосипеде. Сманеврировать и избежать столкновения оба не успели. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что время школьник проводил в одиночестве.