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    Мотоциклистка серьезно пострадала в ночной аварии с Hyundai на Планерной

    2023
    3 комментария

    Ночью на перекрестке улиц Ильюшина и Планерной столкнулись мотоцикл Ducati и легковая Hyundai. По предварительным данным, мотоциклистка попала в больницу.

    Кадры с места аварии 22 апреля публикует «Дорожный инспектор». Отмечается, что ДТП произошло прошлым вечером, а 27-летняя пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

    Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за рулем Hyundai был 21-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

    Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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