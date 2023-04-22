Мотоциклистка серьезно пострадала в ночной аварии с Hyundai на Планерной

Ночью на перекрестке улиц Ильюшина и Планерной столкнулись мотоцикл Ducati и легковая Hyundai. По предварительным данным, мотоциклистка попала в больницу.
Кадры с места аварии 22 апреля публикует «Дорожный инспектор». Отмечается, что ДТП произошло прошлым вечером, а 27-летняя пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.
Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за рулем Hyundai был 21-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.