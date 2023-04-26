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    Первый в этом сезоне. Мотоциклист погиб, не вписавшись в поворот под Выборгом

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    Смертельное ДТП произошло днем 25 апреля в Выборгском районе Ленобласти. Мужчина на мотоцикле без номеров погиб в кювете одной из региональных дорог.

    В 14:20 на 61-м километре автодороги «Пески — Сосново — Подгорье» 32-летний местный житель, двигаясь на своем мотоцикле Honda CBR600F от поселка Коробицыно в сторону поселка Подгорье, не справился с управлением на левом закруглении дороги и съехал в кювет, где байк опрокинулся. Мотоциклист скончался на месте. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 апреля.

    Мотоцикл не имел госномеров и не был зарегистрирован. Погибший мужчина за 2022–2023 годы привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД пять раз, в том числе за вождение без прав и в пьяном виде.

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