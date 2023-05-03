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    Актеру Алексею Панину грозит ответственность за слова. СК возбудил дело

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    Актер Алексей Панин стал фигурантом уголовного дела за высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту, сообщает 3 мая ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

    Статья 205.2 УК РФ, которую вменяют Панину столичные следователи, — часть 2, «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», — предусматривает до пяти лет лишения свободы.

    Алексей Панин снискал популярность не столько благодаря ролям в кино, сколько экстравагантными выходками и скандалами. В 2019 году на актера в полицию пожаловался водитель такси, в котором Панин якобы оторвал рычаг переключения передач. Годом ранее его BMW собирались пустить с молотка, чтобы вырученные деньги пустить на погашение штрафов ГИБДД. Последние пять лет Панин живет в Испании.

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