В одном месте на КАД столкнулись четыре машины на внешнем кольце, а затем ещё две на внутреннем

Крупная пробка образовалась на востоке КАД, перед съездом в сторону Девяткино и Токсово, из-за двойного ДТП утром 3 мая. Подробности «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Сначала, около 9:15, на 32-м километре внешнего кольца столкнулись три легковых и грузовой автомобиль, перекрыв третью и четвёртую полосу. А затем, около 9:45, там же, но на внутреннем кольце столкнулись два легковых автомобиля в четвёртой полосе. В авариях никто не пострадал. Судя по видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», машины получили сильные повреждения.
По данным «Яндекс.Карт», пробка на внешнем кольце растянулась примерно на 8 километров.