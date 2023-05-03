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    В одном месте на КАД столкнулись четыре машины на внешнем кольце, а затем ещё две на внутреннем

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    3 комментария
    Фото: телеграм-канал «Мегаполис»
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    Крупная пробка образовалась на востоке КАД, перед съездом в сторону Девяткино и Токсово, из-за двойного ДТП утром 3 мая. Подробности «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Сначала, около 9:15, на 32-м километре внешнего кольца столкнулись три легковых и грузовой автомобиль, перекрыв третью и четвёртую полосу. А затем, около 9:45, там же, но на внутреннем кольце столкнулись два легковых автомобиля в четвёртой полосе. В авариях никто не пострадал. Судя по видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», машины получили сильные повреждения.

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    По данным «Яндекс.Карт», пробка на внешнем кольце растянулась примерно на 8 километров.

    Фото: телеграм-канал «Мегаполис»

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    Комментарии 3

    Гость03 Мая 2023 в 11:30
    Токсово на востоке?
    +0−0
    Гость03 Мая 2023 в 11:14
    Светофоры ?
    +0−0
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