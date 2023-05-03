В Ленобласти возбуждено уголовное дело после любовных игр пары, использовавшей подростка

Уголовное дело по статье о развратных действиях возбуждено в Ломоносовском районе Ленобласти. Молодую женщину подозревают в вовлечении девочки-подростка в сексуальные игрища. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 мая.



По информации следствия, прошлым летом 33-летняя женщина занималась сексом со своим 36-летним знакомым. Рядом находилась 15-летняя девочка, которая наблюдала за сношающимися взрослыми в то время, как ее трогали за грудь.

В правоохранительных органах считают, что распутная дама хотела пробудить в школьнице интерес к делам интимным, а заодно удовлетворяла свои сексуальные потребности. В результате нравственному развитию ребенка был нанесен вред. Пока, по данным «Фонтанки», в подозреваемых только женщина.