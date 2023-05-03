В Апраксином дворе на земле нашли обнаженную женщину на грани смерти

Врачи НИИ Джанелидзе спасают неизвестную женщину, найденную накануне на территории Апраксиного двора. Она лежала на земле без одежды. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 3 мая.



Неприглядную картину первыми увидели работники рынка, когда вышли на улицу ранним утром. У 22 корпуса на Садовой, 20/30, находилась обнаженная дама лет 50. Торговцы сделали вывод, что она пьяна, и позвонили в скорую.



В итоге у женщины диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму, острое отравление каким-то веществом, а также множество ссадин на руках и ногах. В тяжелом состоянии пострадавшую поместили в шоковую реанимацию. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

