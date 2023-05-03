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    В Апраксином дворе на земле нашли обнаженную женщину на грани смерти

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    Врачи НИИ Джанелидзе спасают неизвестную женщину, найденную накануне на территории Апраксиного двора. Она лежала на земле без одежды. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 3 мая.

    Неприглядную картину первыми увидели работники рынка, когда вышли на улицу ранним утром. У 22 корпуса на Садовой, 20/30, находилась обнаженная дама лет 50. Торговцы сделали вывод, что она пьяна, и позвонили в скорую.

    В итоге у женщины диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму, острое отравление каким-то веществом, а также множество ссадин на руках и ногах. В тяжелом состоянии пострадавшую поместили в шоковую реанимацию. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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