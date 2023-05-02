Торопливому водителю ограничили свободу за сбитого велосипедиста на проспекте Обуховской Обороны

Невский районный суд Петербурга вынес приговор водителю автомобиля, который сбил велосипедиста на нерегулируемом перекрестке осенью 2021 года. За спешку и самонадеянность ему придется заплатить свободой и деньгами.



ДТП произошло около 20:51 31 октября 2021 года на нерегулируемом и неравнозначном перекрестке набережной Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны, сообщает 2 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый на своей Toyota Corolla ехал по набережной, которая является второстепенной дорогой, со стороны Мельничной улицы и, несмотря на наличие знака «Уступи дорогу» и полосы для безопасного въезда на проспект, не занял крайнее правое положение, а вырулил на главную на скорости порядка 40 км/ч. По проспекту со стороны моста Александра Невского в это время ехал велосипедист. Водитель «Тойоты» не пропустил его и сбил, нанеся тяжелые травмы.