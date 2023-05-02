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    Шаланда «сбрила» разделитель на Киевском шоссе и раскидала по дороге металлоконструкции

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    Елизавета Егорова / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    ДТП с большегрузом перегородило три полосы на Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти. Тяжелая машина разворотила разделительное ограждение.

    Около 12:30 на 42-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков» в сторону области водитель грузового автомобиля наехал на барьерное ограждение и опору освещения, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Большие металлоконструкции, которые перевозила шаланда, упали на проезжую часть. На кадрах с места аварии видно, что грузовик снес несколько метров разделительного отбойника, а разлетевшийся груз занимает несколько полос.

    Люди в ДТП не пострадали, добавили в дорожном управлении. Из-за аварии на участке заняты вторая и третья полосы в направлении области и третья полоса в сторону Петербурга. На место вызвана спецтехника для подъема груза.

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