Татарское иго. Отучился — езжай отрабатывать долг перед Родиной

Законотворческая деятельность чаще всего мало интересует российского обывателя. Но не в этом случае. Госсовет Республики Татарстан внес проект изменений в Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», который поставил граждан, как выражаются в таких случаях, «на уши». Суть предложений известна. Выпускник госучреждения профессионального образования, обучившийся за счет бюджетных средств, обязан «отпахать» 3 года там, куда его Родина направит. Точнее, как говорится в проекте, комиссия по персональному распределению, состав которой утверждается руководителем образовательной организации. Планы же распределения человеческого материала с дипломами будут формироваться уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти по заявкам с мест.

Очень важно! Никто не гарантирует работу по месту жительства. Отбиться от депортации бюджетник (-ца) сможет лишь в некоторых случаях: беременность (собственная или супруги), инвалидность I или II группы, наличие ребенка-инвалида. Что же ему гарантировано в «краю далеком»? Красивая фраза, в которую наш законопослушный гражданин обязан верить: «Социальные гарантии и порядок их предоставления выпускникам в связи с трудоустройством вне постоянного места жительства устанавливаются Правительством Российской Федерации».



Однако гуманизм нашей страны общеизвестен. Не все так плохо. Выход есть. Точнее, даже два. Во-первых, от депортации и трехлетней крепостной зависимости (сразу вспоминается картина Б. Иогансона «На старом уральском заводе») можно откупиться. Стоит лишь отдать государству потраченные на обучение средства. Порядок их расчета пока неизвестен.

Во-вторых, заполучить справку о предоставлении возможности самостоятельного трудоустройства. И тут внимание! Есть шанс обрести этот драгоценный документ «при невозможности обеспечить выпускника работой в соответствии с его квалификацией в течение 2-х месяцев со дня завершения обучения». Выдается комиссией по персональному распределению. Эх, хотел бы я быть такой комиссией!



Теперь оценим эти предложения с точки зрения экономиста. Для начала заметим, что сия мера представляет собой введение натуральной повинности. Эта форма налога широко применяется и поныне (призыв в армию). Частичная мобилизация — это тоже из этой категории. В принципе, натуральные повинности известны с древности. В российской истории особую предрасположенность к ним испытывал Петр I. Отработочные (на стройках), подводные, лошадные, постойные, фуражные и т.д. Не говоря уже о рекрутчине. Заметим, что в средневековой Европе местами присутствовала такая экзотическая натуральная повинность как право первой ночи (на французском это droit de cuissage, букв. — «право возложения ляжки»).



Далее, заметим, что государство — это и про обмен налогов на его услуги. Причем налоги собираются со всех, а услуги раздаются часто персонально. Таков, можно сказать, общественный договор в социальном государстве (прописанном, кстати, в Конституции РФ). В противном случае надо вводить маркированные налоги по выбору. Медицину финансировать хочу — плачу специальный налог (он называется у нас взносами в фонд ОМС), а вот образование, допустим, высшее, не хочу. И тогда введенный отдельный налог на его содержание не плачу. Согласно же нынешней логике обсуждаемых изменений в Закон РФ, написавший заявление в полицию, предположим, о краже вещей и денег из квартиры, должен заплатить за ее услуги по некоему прейскуранту, ежели преступник будет найден. Да еще отдельно суду за вынос приговора, а ФСИН — за содержание подозреваемого в предварительном заключении.



Наконец, заметим, что, в сущности, предлагается отменить бесплатное профессиональное образование. Отработка в виде трудовой повинности (будучи чем-то вроде гражданского рекрута) — и есть форма платы за него. Предвижу возражение: но ведь ему (ей) платят за работу! Тем не менее, уже сам факт, что человека насильно привлекают к труду в данной местности и на данном предприятии, безусловно, означает, что ему недоплачивают. В противном случае он выбрал бы все это добровольно. Положительная разность между оплатой в случае добровольного выбора и в случае принуждения — и есть налог в форме недоплаты.



Для примера. Можно ввести налог с продаж товара (допустим, 10 % от стоимости), а можно административно заставить продавца понизить цену на те же 10 %. В первом случае доход в денежной форме получает казна, во втором — потребитель товара в виде экономии на расходах. В нашей ситуации будет наблюдаться перераспределение либо в пользу государства (если принудить к работе в госсекторе), либо — в пользу частного бизнеса. В последнем случае — это окажется скрытой формой субсидирования его государством.

Изменения сильно помогут частным образовательным заведениям. Им уже пошла на руку частичная мобилизация. Подыхающие было вузики резко наполнились возрастным мужским контингентом. А глянь — грядет им еще один подарок. Да и стимулы получать платное образование в госвузах вырастут. Хотя бы по причине определенности. Тут плата известна на 4 года вперед заранее, а сколько там по окончании заставят заплатить за справку, — одному богу известно. Да и то не наверняка.



Обратим внимание еще вот на что. Вся идеология изменений строится на догме о всезнающем государстве. Оно заранее знает, сколько куда кого требуется. Свободный рынок труда не нужен и даже вреден. Фридрих фон Хайек именовал такое поведение государства «пагубной самонадеянностью». Она куда более пагубна в наше время, когда не исключением, а нормой вскоре будет частая смена специальностей и обретение принципиально новых навыков в бурно развивающемся цифровом мире. Мышление же авторов этой законодательной инициативы — на уровне эпохи сталинской индустриализации.

О соблюдении Конституции РФ даже не хочу упоминать. Чтобы не показаться смешным. Из нее ведь еще не вычищены вредные предрассудки о правах человека, которые явно мешают нам жить и подрывают наши традиционные ценности. Хотя бы морально, раз про них там написано и каждый может это прочесть и неправильно понять. Вот как быть, скажем, с такой ересью из ст. 37: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». И далее уж совсем неприлично: «Принудительный труд запрещен».



Для эффективного исполнения изменений в случае их утверждения в законе потребуется создание электронного реестра лиц, получающих профессиональное образование за счет бюджетных средств. Наподобие создаваемого единого реестра военнообязанных. И как только поступил на бюджет, выезд за рубеж закрыт. Чтобы не сбежал, не заплатив. Из реестра выпустят только после трех лет пахоты за пайку там, где «гудит, как улей, родной завод». Известное продолжение не привожу из цензурных соображений.

Все хорошо, но вроде бы наших законодателей проблема повышения рождаемости сильно волнует. Может, чисто по наивности, но мне кажется, что новые ссыльные не очень-то захотят заводить детей, отбывая срок. Разве что за УДО. И то сомнительно.

Представляю радость москвички, получившей высшее медицинское образование и отправленной на работу за 10 % от средней московской зарплаты в поликлинику какого-нибудь райцентра. Зашибись. Тут и свежий воздух (правда, не всегда), и фитнес (доставка воды, колка дров), и обретение новых компетенций (топка печи). Не говоря уже о счастье простого человеческого общения с публикой, поражающей открытым проявлением чувств и тонким обращением.



И последнее. Хоть и озаглавлена статья «Татарское иго», прошу на татар не сердиться. От него им ничего не прибавится. Не XIII век. Ну, досталась им честь такие изменения внести. И их Госсовет рад был постараться. Посему иго, скорее всего, настанет, а про то, кто это все предложил, забудут. И правильно.

