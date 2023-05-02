Угнанные ночью в Гатчине «Жигули» вечером полыхали под Никольским

Неизвестный устроил пенсионеру в Гатчинском районе Ленобласти неприятный подарок на Первомай: сначала угнал его машину, а потом сжег ее. На месте пожара нашли три канистры.

Около 8 часов утра 1 мая в полицию обратился 62-летний мужчина и сообщил, что между семью часами вечера 30 апреля и половиной восьмого утра 1 мая от дома 3 по улице Гагарина в Гатчине кто-то похитил его ВАЗ-2109 1995 года выпуска. Ущерб он оценил в 50 тысяч рублей.

А в 20:04 понедельника в дежурную часть поступила информация о горящем автомобиле у поселка Никольское со стороны Луги. Это оказались похищенные в Гатчине «Жигули». Прибывшие на место правоохранители нашли машину уже сгоревшей. С места пожара изъяли три канистры со следами темной жидкости.