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    Угнанные ночью в Гатчине «Жигули» вечером полыхали под Никольским

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    Неизвестный устроил пенсионеру в Гатчинском районе Ленобласти неприятный подарок на Первомай: сначала угнал его машину, а потом сжег ее. На месте пожара нашли три канистры.

    Около 8 часов утра 1 мая в полицию обратился 62-летний мужчина и сообщил, что между семью часами вечера 30 апреля и половиной восьмого утра 1 мая от дома 3 по улице Гагарина в Гатчине кто-то похитил его ВАЗ-2109 1995 года выпуска. Ущерб он оценил в 50 тысяч рублей.

    А в 20:04 понедельника в дежурную часть поступила информация о горящем автомобиле у поселка Никольское со стороны Луги. Это оказались похищенные в Гатчине «Жигули». Прибывшие на место правоохранители нашли машину уже сгоревшей. С места пожара изъяли три канистры со следами темной жидкости.

    По факту произошедшего возбудили уголовные дела об угоне (ст. 166, ч. 1, УК РФ) и поджоге (ст. 167, ч. 2, УК РФ).

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