Финский циклон обещает дождики и аномальное тепло. Но только на один день, потом возможен снег

В Петербурге сегодня будет тепло — на один день. Вместе с этим ожидаются дождики и порывистый ветер.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 мая в городе облачно с прояснениями, утром и во второй половине дня кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха, ночью составлявшая плюс 4–6 градусов, днем повысится до 15–17.
Синоптическую ситуацию в регионе формирует тёплый сектор очередного циклонического вихря, выходящего своим центром на территорию Финляндии. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди и откроет дорогу к берегам Невы более тёплому воздуху, что позволит температуре слегка превысить климатические рамки. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Чаще всего в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в городе бывает пасмурно, от 1 до 14 градусов тепла. Самое холодное 2 мая выдалось в 1971 году, минус 3 днём, а самое тёплое — в 1987 году, плюс 25, напоминает «Яндекс».
В среду, по данным СЗ УГМС, температура упадёт до 9–11 градусов, и при этом вероятность дождей сохранится. В четверг будет ещё холоднее — ночью плюс 1–3, а днём 7–9 градусов. Местами кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.