Финский циклон обещает дождики и аномальное тепло. Но только на один день, потом возможен снег

В Петербурге сегодня будет тепло — на один день. Вместе с этим ожидаются дождики и порывистый ветер.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 мая в городе облачно с прояснениями, утром и во второй половине дня кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха, ночью составлявшая плюс 4–6 градусов, днем повысится до 15–17.

