    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 2

    4 м/с, ю-з

    760мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd80.51eur88.37

    Финский циклон обещает дождики и аномальное тепло. Но только на один день, потом возможен снег

    7877
    11 комментариев
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге сегодня будет тепло — на один день. Вместе с этим ожидаются дождики и порывистый ветер.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 мая в городе облачно с прояснениями, утром и во второй половине дня кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха, ночью составлявшая плюс 4–6 градусов, днем повысится до 15–17.

    Синоптическую ситуацию в регионе формирует тёплый сектор очередного циклонического вихря, выходящего своим центром на территорию Финляндии. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди и откроет дорогу к берегам Невы более тёплому воздуху, что позволит температуре слегка превысить климатические рамки. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Чаще всего в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в городе бывает пасмурно, от 1 до 14 градусов тепла. Самое холодное 2 мая выдалось в 1971 году, минус 3 днём, а самое тёплое — в 1987 году, плюс 25, напоминает «Яндекс».

    В среду, по данным СЗ УГМС, температура упадёт до 9–11 градусов, и при этом вероятность дождей сохранится. В четверг будет ещё холоднее — ночью плюс 1–3, а днём 7–9 градусов. Местами кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПогода веснойПрогноз погоды
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close