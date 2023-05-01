Мелодия весны. В Петербурге ожили еще пять фонтанов

В Петербурге заработали еще пять фонтанов. Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 1 мая запустили светомузыкальный фонтан на Торговой площади в Петергофе, «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, фонтанный комплекс на Московской площади, фонтанный комплекс на площади Ленина и фонтан в сквере у Гостиного двора в Кронштадте, сообщила пресс-служба ведомства.
Сезон фонтанов в Петербурге стартовал 22 апреля, тогда заработал 71 фонтан. Чуть позднее после реконструкции ожили фонтаны на Московском проспекте, у дома 172, в Тургеневском переулке, у дома 3, на Шпалерной улице, у дома 3, на улице Севастьянова, у дома 4, на Благодатной улице, у дома 34.
Напомним, в этом году у фонтанов новый график работы. Ранее их запускали с 9:00 до 21:00, теперь — до 22:00. В период белых ночей, с 22 мая по 24 июля, 27 фонтанов будут работать до полуночи, а еще 6 в центре города — до 02:00. Среди самых стойких фонтаны на Дворцовой набережной, 38, Петровской набережной, 10, Манежной и Казанской площадях, Невском проспекте, 56, и в Александровском парке.