Мелодия весны. В Петербурге ожили еще пять фонтанов

В Петербурге заработали еще пять фонтанов. Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 1 мая запустили светомузыкальный фонтан на Торговой площади в Петергофе, «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, фонтанный комплекс на Московской площади, фонтанный комплекс на площади Ленина и фонтан в сквере у Гостиного двора в Кронштадте, сообщила пресс-служба ведомства.



Сезон фонтанов в Петербурге стартовал 22 апреля, тогда заработал 71 фонтан. Чуть позднее после реконструкции ожили фонтаны на Московском проспекте, у дома 172, в Тургеневском переулке, у дома 3, на Шпалерной улице, у дома 3, на улице Севастьянова, у дома 4, на Благодатной улице, у дома 34.