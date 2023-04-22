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    В Петербурге стартовал сезон фонтанов. В этом году брызг будет на час больше

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    В субботу, 22 апреля, запустили 71 фонтан, среди которых фонтаны в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, в Приморском парке Победы и у Российской национальной библиотеки, сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

    Свою работу начали и три фонтанных комплекса, а еще пять фонтанов присоединятся 1 мая — светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, а также фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина.

    Кроме того, в этом году у фонтанов новый график работы. Ранее их запускали с 9:00 до 21:00, теперь — до 22:00. В период белых ночей, с 22 мая по 24 июля, 27 фонтанов будут работать до полуночи, а еще 6 в центре города — до 02:00. Среди самых стойких фонтаны на Дворцовой набережной, 38, Петровской набережной, 10, Манежной и Казанской площадях, Невском проспекте, 56, и в Александровском парке.

    Всего в ведении Водоканала 113 фонтанов и фонтанных комплексов.

    Еще вчера заработали фонтаны в музее-заповеднике «Петергоф», а сегодня готовится их торжественное открытие.

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