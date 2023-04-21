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    Последний бесплатный день. Петергофские фонтаны готовятся к торжественному открытию

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    В субботу, 22 апреля, в государственном музее-заповеднике «Петергоф» состоится торжественный запуск фонтанов. Сейчас они уже работают – но завтра вход станет платным.

    Полюбоваться Большим каскадом в Нижнем парке можно и онлайн – с помощью трансляции на сайте музея. Видно, что вокруг уже ходят гуляющие.

    В ГМЗ отмечали, что некоторым может посчастливиться увидеть работу фонтанов еще до официального открытия – технические пуски обещали проводить с приходом стабильного тепла. Через месяц, 20 мая, в Петергофе состоится традиционный Весенний праздник фонтанов. В этом году покупать дополнительный билет не нужно: пропустят по обычному билету в Нижний парк.

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