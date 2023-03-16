В Петергофе рассказали, когда запустят фонтаны и вернут платный вход

Первый пуск фонтанов в Петергофе состоится 22 апреля. Об этом 16 марта напомнили в правительстве Петербурга. На сайте музея-заповедника отмечается, что 22 апреля вход в парки снова станет платным. Билеты начнут продавать за две недели до первого пуска.

А традиционный Весенний праздник фонтанов намечен на 20 мая. В этом году дополнительный билет на праздник покупать будет не нужно — пропустят по обычному билету в Нижний парк, который также можно будет купить за две недели до события.

В Петергофе отмечают, что кому-то из гостей парка может посчастливиться увидеть работающие фонтаны ещё до начала сезона — технические пуски будут проводить, когда на улице станет стабильно тепло.