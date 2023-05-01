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    Аллергия на весну. Как облегчить симптомы поллиноза

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    Для жителей Петербурга и Ленинградской области, страдающих сезонной аллергией — поллинозом (он же сенная лихорадка или аллергический риноконъюнктивит), начало мая — время слез. Глаза чешутся, в горле першит, нос заложен. По данным Минздрава РФ, с такими симптомами встречают весну от 15 до 30% россиян. Больше половины из них не знают источник аллергической реакции. О том, что такое поллиноз, как отличить аллергию от ОРВИ, как найти источник и купировать неприятные проявления — карточки «Фонтанки».

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