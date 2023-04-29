В Петербурге семья лжеподрядчиков выручила 45 млн рублей на мошенничестве и билетах «банка приколов»

Расследование уголовного дела в отношении отца с сыном, которые похитили у шести граждан более 45 млн рублей, было завершено 29 апреля. Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Родственники заключали с застройщиками договоры долевого участия в строительстве домов от лица некой фирмы.
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Злоумышленники не планировали оплачивать предусмотренный контрактами долевой взнос. Вместо этого они искали клиентов и от лица подрядчиков строительных компаний предлагали оформить переуступку прав требования по указанным договорам в их пользу за определенную сумму.
«Покупателей» они убеждали положить деньги в депозитарную ячейку на условиях одновременного совместного доступа до окончания строительства. Тогда злоумышленники подготавливали сейф-пакет, в который упаковывали купюры «банка приколов» и приносили с собой в банк. На месте они забирали у потерпевших наличные под предлогом пересчета, потом упаковывали банкноты в такой же сейф-пакет, убирали его в сумку, а уже в хранилище отдавали первый пакет с ненастоящими деньгами.
В дальнейшем застройщики расторгали договоры целевого участия в одностороннем порядке, поскольку аферисты долевой взнос не оплачивали. Жертвы аферы пытались забрать сбережения из ячеек, но мошенники уклонялись от посещения депозитария. Доступ к хранилищам с ненастоящими купюрами граждане получали только через суд.
Именно на билетах «банка приколов» и остались отпечатки пальцев обвиняемых. Такие аферы злоумышленники проворачивали в период с марта 2019 года по июнь 2020 года. Сейчас уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд.