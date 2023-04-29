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    В Орловской и Псковской областях отменили парад на 9 Мая

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    Парад на 9 Мая отменили в Псковской и Орловской областях. Об этом сообщили главы регионов Михаил Ведерников и Андрей Клычков.

    Губернатор Псковской области Ведерников рассказал об отмене традиционных парадов честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акция «Бессмертный полк» состоится, но пройдет в онлайн-формате.

    «Что касается военных парадов <…> Мы вместе с коллегами из силовых ведомств детально обсудили этот вопрос. И однозначно пришли к выводу, что провести в этом году полноценные массовые традиционные мероприятия не представляется возможным», — сказал он.

    В Орловской области, уточнил губернатор Клычков, парад на 9 Мая, салют и вечерний концерт отменили из-за требований безопасности.

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    9 Мая
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