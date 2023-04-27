Как в Испании, но с северным акцентом: почему европланировки захватили рынок

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Планировочные решения с вместительной кухней-гостиной и одной или несколькими спальнями появились в Петербурге и пригородах в 2010 году и с тех пор уже стали привычными. Сейчас среди приобретаемых квартир в новостройках они занимают 45%, а в квартирографии отдельных застройщиков таких квартир вообще может быть до 95%.



По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в структуре сделок по агломерации доля квартир евроформата за последние 2 года выросла с 40% до 45%. «Отметим, что в жилых комплексах в пригородах квартиры с европланировками покупают чаще, чем в городе, — рассказывает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Так, 52% сделок с евроформатом приходится на пригород, а 41% — на город. В пригородной зоне в жилых комплексах формат европланировок преобладает над классическими квартирами, особенно в квартирах с двумя и тремя спальнями. Таким образом, найти классическую однокомнатную квартиру проще, чем классическую «двушку» или «трешку», в которой площади комнат будут больше, чем площадь кухни».



Кухня должна быть большой «За последние 5 лет некогда настороженное отношение к квартирам с европланировками сменилось стабильно растущим спросом. Люди научились ценить рациональные планировки, позволяющие эффективно использовать все пространство квартиры», — отмечает Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург».

«В квартирах с двумя и тремя спальнями мы уже не предусматриваем компактные кухни, — подтверждает Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС. — Такие квартиры приобретаются для семьи, а ей требуется общее пространство, где можно провести время вместе. При этом у каждого члена семьи должна быть и собственная приватная зона — небольшая спальня. Минимальная площадь кухни-гостиной в наших квартирах с европланировками составляет 15–16 кв. м, при этом она может доходить до 30 кв. м даже в проектах стандартного жилья».



Любопытно, что в 2010 году, когда такие квартиры на рынке только появились и были редкостью, многие покупатели с опаской воспринимали новый формат — площадь кухни-гостиной составляла около 20 кв. м при общей площади квартиры 45 кв. м. Первым такой формат предложил Setl Group в Кудрово. Общая тенденция к уменьшению метражей в связи с ростом цен на недвижимость коснулась, конечно, и таких квартир. И сейчас, по данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», площадь кухни-гостиной стартует от 13 кв. м, а в среднем составляет 15–17 кв. м, а спальни — 10–12 кв. м. Поэтому метраж «евродвушки» начинается от 30–35 кв. м, а «евротрешки» — от 45–50 кв. м.



Меньше солнца, но больше площадь «Прародителями» такого жилья были подобные квартиры в Европе. «Понятно, что наши застройщики переняли планировочное решение в европейских странах, — уверен Артем Степанов, практикующий архитектор-дизайнер, ведущий преподаватель международной школы дизайна IDS. — Тем не менее есть ряд отличий, причем в разных странах и у евроформата свои особенности. Например, в солнечной Испании очень маленькие спальни, где помещается только кровать. У этого есть объяснение — шкаф для одежды в стране, где в основном тепло и нет холодной зимы с морозами, не особо уместен в спальне. В России же такой формат адаптировали под сложившиеся традиции размещать в спальне место для хранения. Кроме того, за границей в санузле даже в «евротрешке» может быть место только для душа, тогда как у нас в таких квартирах всегда умещается ванна».



«В строящихся объектах компании «КВС» большинство квартир — варианты евроформата с просторной кухней-гостиной, — рассказывает Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС». — В зависимости от жилого комплекса доля таких планировок составляет 65–80%. Это не новый тренд: квартиры евроформата появились относительно давно и уже много лет пользуются спросом. Большинство наших клиентов в требованиях к планировке обязательно отмечают большую кухню, где можно принимать гостей и устраивать семейные праздники».



В ЦДС отмечают, что у них в компании только 5–10% в квартирографии — это не евроформат. По словам Натальи Кукушкиной, в ЦДС продолжают предлагать классические планировки, но только в квартирах с одной спальней, так как они оптимально подходят для одного человека или небольшой семьи из двух человек.



Заняв прочное место на рынке новостроек, евроформат с успехом перекочевал на рынок готового жилья. По мнению Александра Яшина, брокера по вторичной недвижимости, такие квартиры популярны и востребованы на вторичном рынке недвижимости. «Общаясь каждый день с клиентами, я постоянно слышу, что покупатели хотят приобрести именно такое жилье, — рассказывает эксперт. — Это понятно, ведь главным достоинством европланировок является их функциональность. Вся площадь используется максимально эффективно и по назначению. На смену ненужных квадратных метров в коридоре приходят просторные гостиные, совмещенные с кухней или прихожей. А уж если семья любит собираться за едой или часто принимает гостей, то такой формат будет интересен, так как небольшие кухни обычно не позволяют с комфортом размещать большое число людей. На сегодняшний день наиболее востребованы в сегменте масс-маркет в «новой вторичке» — именно компактные «евродвушки», а уже потом идут однокомнатные квартиры и студии».



Ложка дегтя Тем не менее помимо очевидных плюсов есть и некоторые несовершенства. Александр Яшин отмечает, что главный минус этих квартир — сложность перепланировки. Представим: количество членов семьи увеличилось и остро встал вопрос создания новой комнаты. Евростандарт — не самый лучший вариант. И не так страшны проблемы с согласованием, тратами финансов и времени, как потеря метража общего пространства и его разделение. При этом сложно представить, какой выйдет новая комната: не исключено, что она будет проходной или получится совсем уж крошечной.

По словам Артема Степанова, еще один очевидный недостаток — совмещение зоны приготовления пищи и отдыха в одном помещении. Современные нормы по вентиляции не предполагают использование по-настоящему мощных вытяжек: не позволяет сечение вентканала в шахте. Кроме того, бывает, что даже евроформат — это далеко не всегда идеальные планировочные решения: длинные коридоры, не всегда оптимальные формы для кухни-гостиной… При этом есть и очевидные интересные варианты таких квартир, например с высокими потолками для устройства антресольного этажа.



Несмотря на указанные нюансы, плюсы такого жилья явно перевешивают. По мнению Натальи Кукушкиной, ситуации, когда чья-то спальня становится общей гостевой комнатой, должны уйти в прошлое. Такие решения практиковались в советском домостроении, но сейчас считается, что это несправедливо по отношению к членам семьи, чья комната становится гостиной. Спальня — это личное пространство человека, тогда как кухня-гостиная — это многофункциональное помещение, сердце дома. Семейные покупатели — уже с детьми или только планирующие их появление — почти всегда отдают предпочтение квартирам с кухней-гостиной. Это более понятное и функциональное решение. Как только речь заходит о детях, все осознают ценность общего пространства для семьи. В связи с этим спрос на такие планировки стабильно растет.

«Европланировки позволяют реализовать мечты многих покупателей о большой кухне, в которой традиционно проводится основная часть времени в российских семьях, — подтверждает Дмитрий Ефремов. — Поэтому сегодня жилье евроформата с объединенной кухней-гостиной и компактной спальней востребовано среди покупателей». Кроме того, по мнению эксперта, квартиры такого формата менее всего подвержены снижению спроса. В ближайший год тенденция роста популярности таких квартир сохранится.



Именно с популярностью такого жилья связано и то, что стоимость «квадрата» в евроформате немного выше, чем в традиционных квартирах. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в среднем по объектам класса масс-маркет разница в цене «квадрата» в городе между классическими «однушками» и «евродвушками» — 3%, между двухкомнатными и «евротрешками» — 7%. В пригородах разница менее заметна — 3% и 1% соответственно.

Маргарита Яременко, специально для «Фонтанки.ру»