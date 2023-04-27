«На особом контроле». Глава Пушкинского района дал первый комментарий после ночного взрыва

Похожий на взрыв звук жители Пушкина и Павловска услышали накануне около одиннадцати часов вечера. С ними, судя по соцсетям, вздрогнули в Славянке и соседнем с Пушкинским Гатчинском районе.

Чапуров добавил, что причины случившегося устанавливаются, пострадавших нет.

«Специалисты МЧС и полиции работают в Павловске. Вечером 26 апреля в дежурную службу администрации стали поступать сообщения о звуке "взрыва"», — говорится в сообщении.

Глава Пушкинского района Андрей Чапуров обратился к местным жителям с разъяснением ночных событий. Комментарий опубликован в официальном телеграм-канале в десять часов утра 27 апреля.

Сообщений о предполагаемом взрыве были десятки. К полуночи в администрации района «Фонтанке» не смогли прокомментировать случившееся. Глава Андрей Чапуров не дослушал вопрос корреспондента — посоветовал утром обратиться в пресс-службу и бросил трубку.

К половине первого часа ночи полиция, Росгвардия и МЧС обследовали Пушкин, но найти источник грохота и место не удалось. Отыскать эпицентр удалось в Павловске. «Фонтанка» показывала воронку в заброшенной котельной.

По предварительным данным, следов взрыва, огня, СВУ нет, нашлись только остатки закопанной в землю бочки.

