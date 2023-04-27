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    «На особом контроле». Глава Пушкинского района дал первый комментарий после ночного взрыва

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    5 комментариев

    Глава Пушкинского района Андрей Чапуров обратился к местным жителям с разъяснением ночных событий. Комментарий опубликован в официальном телеграм-канале в десять часов утра 27 апреля.

    «Специалисты МЧС и полиции работают в Павловске. Вечером 26 апреля в дежурную службу администрации стали поступать сообщения о звуке "взрыва"», — говорится в сообщении.

    Чапуров добавил, что причины случившегося устанавливаются, пострадавших нет.

    «Ситуация находится на особом контроле администрации», — подчеркнул глава.

    Похожий на взрыв звук жители Пушкина и Павловска услышали накануне около одиннадцати часов вечера. С ними, судя по соцсетям, вздрогнули в Славянке и соседнем с Пушкинским Гатчинском районе.

    Сообщений о предполагаемом взрыве были десятки. К полуночи в администрации района «Фонтанке» не смогли прокомментировать случившееся. Глава Андрей Чапуров не дослушал вопрос корреспондента — посоветовал утром обратиться в пресс-службу и бросил трубку.

    К половине первого часа ночи полиция, Росгвардия и МЧС обследовали Пушкин, но найти источник грохота и место не удалось. Отыскать эпицентр удалось в Павловске. «Фонтанка» показывала воронку в заброшенной котельной.

    По предварительным данным, следов взрыва, огня, СВУ нет, нашлись только остатки закопанной в землю бочки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    Гость27 Апр 2023 в 13:05
    Russia goida !
    +0−0
    Гость27 Апр 2023 в 12:43
    Снова все по плану!?
    +1−0
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