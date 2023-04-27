Морепродукты влияют на мужскую силу? А шпинат? Врачи назвали продукты, которые повышают потенцию

Врачи советуют изменить образ жизни, чтобы улучшить потенцию Иллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Наша коллега, медицинский обозреватель NGS.RU Мария Тищенко узнала у врачей, от чего нельзя отказываться мужчинам, а что лучше не употреблять.

Биодобавки помогут? Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух говорит, что с давних времен существуют мифы об особых продуктах-афродизиаках:

— К ним, например, относили миндаль, клубнику, бананы, артишоки и многие другие. Считалось, что они помогают усилить половое влечение и активность. Современная медицина не нашла научного подтверждения пользы афродизиаков. Не помогут, по научным данным, и биодобавки с цинком, витамином D или травами. Врачи отмечают, что пользы для повышения потенции от них практически нет, зато употребление в избытке наносит вред.

Гастроэнтеролог, диетолог, терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Федорченко замечает, что гиподинамия, ожирение, нездоровое питание, курение — важные факторы, способствующие развитию эректильной дисфункции. Кроме того, к таким факторам относят сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, артериальную гипертензию, гиперлипидемию, психические и психологические расстройства и так далее.

Поэтому, поясняет врач, изменение образа жизни может предотвратить прогрессирование или улучшить регрессию при ранних проявлениях эректильной дисфункции. — Поэтому волшебных продуктов нет, которые можно съесть и всё восстановится, достаточно питаться сбалансированно и правильно, иметь активный здоровый образ жизни, не иметь соматических, психических и психологических заболеваний, — уверена Ирина Федорченко.

Но при этом Екатерина Кашух согласна, что в определенной степени питание влияет на мужскую потенцию:

— Дело в том, что половые гормоны образуются из жироподобных веществ, в том числе поступающих с пищей. При этом, стремясь сохранить молодость, зрелые мужчины часто активно занимаются спортом, увеличивая долю белка в рационе и почти отказываясь от жиров. Согласно исследованиям, исключать жир из рациона мужчинам нежелательно — это может привести к снижению уровня тестостерона.

Врач считает, что наибольший эффект в поддержании достаточного уровня тестостерона у зрелых мужчин продемонстрировала средиземноморская диета. Она подразумевает баланс белков, жиров и углеводов, получаемых из малообработанных продуктов — овощей, фруктов, цельнозерновых, рыбы и мяса. Важную роль в этом рационе играют полезные жиры оливкового масла — омега-3 жирные кислоты.



— Но и средиземноморская диета не панацея для желающих сохранить мужскую силу. Питание — лишь один из факторов, с помощью которых можно повлиять на потенцию. При возникновении жалоб рекомендуется сдать анализ на уровень тестостерона в крови и обратиться за консультацией к специалисту.



Эти продукты могут влиять на улучшение потенции, но в любом случае лучше обратиться к специалисту Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Так всё же какие продукты лучше выбирать? Врач-терапевт многопрофильного медицинского центра «ИНВИТРО» Светлана Трунько всё же приводит примеры продуктов, которые могут помочь мужчинам улучшить потенцию.

— Это устрицы, которые активизирует выработку тестостерона, усиливают мужское здоровье, повышает либидо. Другие морепродукты, такие как кальмары, раки, креветки, мидии, — увеличивают количество семени, повышают уровень тестостерона, содержат большое количество цинка.

По ее словам, за повышение тестостерона в лимонах и апельсинах отвечает лютеин, также для этой цели можно использовать чернику и малину. — Перепелиные яйца содержат белок, улучшают качество семени. Темный шоколад (не меньше 70% какао) — содержит аминокислоту триптофан, которая вызывает чувство влюбленности у человека. Улучшает кровообращение, повышает влечение, уровень тестостерона. Врач также отмечает тыквенные семечки, зелень — сельдерей, петрушку, укроп, шпинат, салат. Среди орехов, улучшающих эректильную функцию, — мускатные, кедровые, арахис, грецкие. А среди молочных продуктов — кефир, молоко, творог, простокваша, сметана.

Светлана Трунько не рекомендует копченые, чрезмерно острые, сладкие продукты, а также пиво и сою из-за содержания фитоэстрогенов, которые близки по структуре к женским половым гормонам.