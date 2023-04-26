Двое с канистрой подожгли экскаватор петербургской фирмы на стоянке садоводства в Выборге

Полиция Выборгского района Ленобласти расследует поджог строительной техники в одном из местных садоводств. Жертвой неизвестных пироманов стал экскаватор, принадлежащий коммерческой фирме из Петербурга.
В половине пятого часа утра 25 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в садоводстве «Радуга», расположенном на территории Выборга, горит трактор. Прибывшие на место правоохранители обнаружили у дома 28 по Хрустальному проезду экскаватор-погрузчик New Holland с выгоревшим моторным отсеком, стало известно «Фонтанке» 26 апреля. Техника стоимостью
Свет на произошедшее пролила запись с камеры видеонаблюдения. На записи полицейские увидели, как в 3:53 к экскаватору подошли двое неизвестных с предметом, похожим на канистру, и после этого техника загорелась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).