Плюс один в статистике самокатов. Юноша выехал на дорогу на красный

Ещё один пострадавший пополнил печальную статистику летнего сезона. Юноша получил тяжелые травмы на севере Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 25 апреля в 21:43 на углу Гражданского проспекта и улицы Гидротехников (Калининский район) 34-летний водитель «Митсубиши Лансера» наехал на 19-летнего юношу на самокате. Тот, по предварительным данным, пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
Молодой человек был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.