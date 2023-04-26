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    Плюс один в статистике самокатов. Юноша выехал на дорогу на красный

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    Ещё один пострадавший пополнил печальную статистику летнего сезона. Юноша получил тяжелые травмы на севере Петербурга.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 25 апреля в 21:43 на углу Гражданского проспекта и улицы Гидротехников (Калининский район) 34-летний водитель «Митсубиши Лансера» наехал на 19-летнего юношу на самокате. Тот, по предварительным данным, пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

    Молодой человек был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.

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