Ловите последнее тепло. Холодный фронт скоро подвинет гребень антициклона

Пока в Петербурге всё ещё очень тепло, но уже к вечеру погода начнет портиться.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 апреля будет без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 8–10 градусов, днём составит 20–22, на побережье Финского залива до 17.

