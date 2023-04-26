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    Ловите последнее тепло. Холодный фронт скоро подвинет гребень антициклона

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Пока в Петербурге всё ещё очень тепло, но уже к вечеру погода начнет портиться.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 апреля будет без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 8–10 градусов, днём составит 20–22, на побережье Финского залива до 17.

    «Сегодняшний день регион начнёт под влиянием небольшого гребня антициклона, а ближе к вечеру скажется воздействие пролегающего у западных границ страны холодного атмосферного фронта. В такой ситуации ожидается переменная облачность, ближе к вечеру местами возможны кратковременные дожди, в западных районах не исключены локальные грозы. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    Уже завтра станет заметно холоднее — 10–12 градусов в дневные часы. Ожидаются кратковременные, а местами и умеренные дожди.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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