Ловите последнее тепло. Холодный фронт скоро подвинет гребень антициклона

Пока в Петербурге всё ещё очень тепло, но уже к вечеру погода начнет портиться.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,
«Сегодняшний день регион начнёт под влиянием небольшого гребня антициклона, а ближе к вечеру скажется воздействие пролегающего у западных границ страны холодного атмосферного фронта. В такой ситуации ожидается переменная облачность, ближе к вечеру местами возможны кратковременные дожди, в западных районах не исключены локальные грозы. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
Уже завтра станет заметно холоднее — 10–12 градусов в дневные часы. Ожидаются кратковременные, а местами и умеренные дожди.