Они существуют! «Горящие» путевки из Петербурга на майские есть, и их отдают по цене авиабилетов

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Даже если вы до последнего тянули с решением, где провести майские праздники, у вас еще есть шанс запрыгнуть в последний вагон, а лучше самолет. «Фонтанка» нашла несколько вариантов супербюджетного отдыха на майские в теплых краях.



Суть явления «горящих путевок»: накануне вылета очередной группы, как правило, выясняется, что самолеты на выкупленные направления под завязку не заполнились, осталось два-три кресла. В отелях тоже всегда есть пара не самых ликвидных номеров, без вида на море и со скрипучей кроватью. Чтобы получить хоть какие-то деньги за пустые места в уже и так вылетающем (как правило, завтра-послезавтра) самолете, туроператоры готовы отдавать путевки дешевле.

Подводные камни есть: не вы выбираете, куда именно и в какой отель ехать. Ну и надо держать наготове чемодан и иметь лояльного работодателя, готового немедленно отпустить вас в те самые теплые края.



В «Интуристе» говорят, что назвать «горящими» можно туры в Сочи с вылетом на последние дни апреля — «горят» и сроки, и незаполненные места в самолетах.

— Там хорошие скидки, в сравнении опять же с летними ценами, — обещала менеджер. Прямо сейчас тур с вылетом 27 апреля из Петербурга в Сочи на пять ночей в гостинице 3* обойдется для двоих в 30 тысяч рублей. Единственный подвох — питание придется добывать самостоятельно, в стоимость тура оно не включено.

Можно еще жестче сэкономить — взять точно такой же тур, но без трансфера из аэропорта за 26 тысяч рублей. Игра стоит свеч — такси до Сочи обойдется в тысячу рублей и вдвое дешевле — в Адлер или Имеретинскую низменность.



— Сейчас это именно скидки на билеты, потому что вылет уже вот-вот. Но на сами майские вряд ли будут такие цены, ну и если будут, то не в таком размере: выходные дни, повышенный тариф, — говорят в отрасли. К слову, если посмотреть, сколько стоит на эти даты на двоих из Питера до Сочи и обратно один лишь перелет, станет понятно, что предложение и вправду очень щедрое. Более того, вам может показаться, что туроператор сработает на этом туре едва ли не себе в убыток. Всё потому, что в эти же даты «Победа» домчит двоих человек «туда-обратно» за 23 тысячи рублей.



Еще одно направление с бюджетным ценником — Абхазия. Тур с вылетом 27 апреля на 5 ночей, включая перелет и трансфер из аэропорта в Адлере до гостевого дома, где предполагается размещение, обойдется в 27 тысяч рублей. Купаться, конечно, пока еще нельзя, но любоваться горами в самый раз. Тем более что времени на это будет хоть отбавляй — питание в гостевом доме не предусмотрено и придется много прогуливаться в поисках пищи.



— За такую цену больше ничего нет. Пока что есть билеты, но ситуация меняется каждую минуту, — рассказали в «Библио Глобусе».

Можно прицениться и к Турции, но на такие мощные скидки лучше не рассчитывать, говорят туроператоры. Тур с вылетом из Петербурга 1 мая в турецкую Аланию на двоих на 7 ночей обойдется в 90 тысяч, но это — с питанием по системе all inclusive и размещением в отеле 4*.

И тут тоже стоит знать, что авиакомпании «Победа», Pegasus Airlines, Turkish Airlines и «Азимут» только за перелет из Питера в Аланию и обратно возьмут 88 тысяч за двоих.

Если постараться, можно найти варианты еще дешевле. С вылетом из Петербурга 28 апреля тур в турецкий Кемер на 6 ночей в отеле 4* с питанием all inclusive обойдется в 69 тысяч. Если не успеете собраться до пятницы, можно купить тур с вылетом на понедельник, 1 мая. Правда, обойдется он дороже, в 67 тысяч рублей, но всего на 5 ночей и вообще без питания, так что ответственность за поиск провианта придется взять на себя.



С вылетами из Петербурга туры значительно дороже, подсказали журналисту «Фонтанки» в агентстве «Чиптрип». Отправление из Москвы сразу удешевит тур в полтора раза — улететь 28 числа в Турцию на тот же срок можно будет за 46 тысяч. Да, отель будет чуть похуже — всего 3*, и только завтраки, но 23 тысячи рублей экономии — совсем неплохой задел. Даже если лететь до Первопрестольной на самолете и отдать 16 тысяч за два билета «туда-обратно», всё равно вариант выглядит симпатичнее. Тем более что можно добираться и на поезде, а это еще дешевле.



Вообще, сразу в лоб сообщать обо всех «горящих» направлениях вам не станут — стоит проявить инициативу и обозначить желаемые направления. И тогда — вуаля:

— Недавно «горели» Арабские Эмираты, — по секрету поделился менеджер Pegas Touristik. Впрочем, эксперимент выбраться куда-то подальше, чем ставшая национальным курортом Турция, сильно ударит по карману. Ценник на тур в Арабские Эмираты, несмотря на близкий вылет 28 апреля, впечатлил даже менеджера туроператора — 197 тысяч за 6 ночей в отеле 3* и только с завтраками.



Для справки отметим, что перелет у авиакомпаний «Аэрофлот», «Северный Ветер», «Победа» и «Азимут» на эти даты обойдется от 103 тысяч рублей на двоих.

Игроки туротрасли отмечают, что поймать туры даже с такими «бонусами» — редкая удача: несмотря на ценник, спрос на отдых большой.

— Если честно, принимать решение нужно очень быстро. Даты ближайшие, тем более праздники — люди все скупают, уезжают, — посоветовал менеджер. В туротрасли отмечают, что реагировать на «горящий» тур нужно стремительно — прямо сейчас, пока вы читали этот материал, все вкусные предложения могли уже разобрать.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

