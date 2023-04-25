Новые обыски, старые связи. Чего стоит опасаться налоговой Петербурга

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





«Фонтанке» известны подробности обыска у замглавы налоговой службы Ленобласти. Дело может затронуть и сотрудников петербургского ведомства.

Как уже сообщило наше издание, 25 апреля силовики обыскали служебный кабинет заместителя руководителя Управления ФНС Ленобласти Светланы Кашкиной, ее загородный дом во Всеволожском районе и соседний коттедж, принадлежащий ее бывшей подчиненной, а сегодня предпринимателю Ольге Роменской. На данный момент история выглядит так: несколько месяцев экономическая полиция Петербурга плюс Служба экономической безопасности ФСБ наблюдали за транзакциями на счетах петербургской компании «Сателлит Комплаенс Консалтинг». Так, оперативники вышли на сомнительные (на их взгляд) переводы денег от фирм «СУ Эдельвейс» и «Профит ТИМ». Причем суммы перечислялись ежемесячно. Имея понимание, что происходит, полицейские провели переговоры с фактическими владельцами коммерческой структуры. Уж, как сотрудники делали им предложение — журналист «Фонтанки» не слышал, но они его приняли и раскрыли схему. Причем, письменно.



«… опасаясь выездных и камеральных проверок со стороны налоговых органов, получили от Роменской информацию о том, что в отношении их компаний сотрудники Межрайонной инспекции ФНС №16 планируют мероприятия …», — примерно так, по словам нашего посвященного собеседника, указано в постановлении о возбуждении уголовного дела. В результате, инсайд превратился (по версии СК) в особые договоренности с Роменской. Цена за спокойствие: 1 миллион 300 тысяч рублей в месяц с «СУ Эдельвейс».

Судя по всему, в бухгалтерии компании, действительно, что-то не так. Ведь бизнесмен согласился и с лета прошлого года по декабрь отдал больше 9 миллионов рублей (что касается «Профит ТИМ», то тут все скромнее — 300 тысяч). Но не кэшем.



Между «СУ Эдельвейс», «Профит ТИМ» и ««Сателлит Комплаенс Консалтинг», где Роменская учредитель, были оформлены договоры. Сегодня СК Петербурга посчитала их мнимыми. Но внешне, все равно, есть логические нестыковки.

Если обыскивают замглавы налоговой Ленобласти Светлану Кашкину и ее подругу (а это так), то как бы в стороне остается ресурс, способный повлиять на налоговиков Петербурга. В этом месте можно опять процитировать официальный документ: «… согласованно с иными неустановленными лицами из числа сотрудников налоговых органов …». Да и не секрет, что Светлана Кашкина была долгое время заместителем известного шефа ФНС города Валентины Корязиной, (https://www.fontanka.ru/2018/11/28/144/) а после ее ухода и назначения Гнедых перешла в Ленобласть. Так что, связи точно остались.



По данным нашего издания, Ольга Роменская фактически задержана. Ей вменяется посредничество во взятке. Светлана Кашкина допрошена свидетелем, отпущена. Однако, при всем уважении, по мнению наших собеседников, непосредственно участвующих в мероприятиях, ей предстоят еще очные ставки, после которых все может заиграть другими красками.

Из лирического: на 47news вы можете подглядеть, как выглядит загородный дом Светланы Кашкиной.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

