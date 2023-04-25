Экономическая полиция Петербурга обыскивает замглавы налоговой Ленобласти

В Следственном комитете Петербурга началась реализация уголовного дела по взяткам. Фактически задержана бывшая сотрудница налоговой, а оперативники экономической полиции зашли и к ее подруге — заместителю руководителя ФНС Ленобласти. «Фонтанка» дает первые подробности.



Следственный комитет, ФСБ, экономическая полиция Петербурга 25 апреля потревожили ряд частных адресов и высокий служебный кабинет. По информации нашего издания, обыск прошел у бывшей сотрудницы налоговой инспекции Петербурга, ныне предпринимателя Ольги Роменской и у ее бывшей начальницы, а сегодня заместителя руководителя Управления ФНС по Ленинградской области Светланы Кашкиной. Обыск был не только в загородном доме у Кашкиной, но и в ее служебном кабинете на проспекте Металлистов, где, собственно, и располагается налоговая Ленобласти.