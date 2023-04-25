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    Экономическая полиция Петербурга обыскивает замглавы налоговой Ленобласти

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    В Следственном комитете Петербурга началась реализация уголовного дела по взяткам. Фактически задержана бывшая сотрудница налоговой, а оперативники экономической полиции зашли и к ее подруге — заместителю руководителя ФНС Ленобласти. «Фонтанка» дает первые подробности.

    Следственный комитет, ФСБ, экономическая полиция Петербурга 25 апреля потревожили ряд частных адресов и высокий служебный кабинет. По информации нашего издания, обыск прошел у бывшей сотрудницы налоговой инспекции Петербурга, ныне предпринимателя Ольги Роменской и у ее бывшей начальницы, а сегодня заместителя руководителя Управления ФНС по Ленинградской области Светланы Кашкиной. Обыск был не только в загородном доме у Кашкиной, но и в ее служебном кабинете на проспекте Металлистов, где, собственно, и располагается налоговая Ленобласти.

    По данным «Фонтанки», Ольге Роменской вменяется посредничество во взятке, то есть статья 291.1 УК. Причем часть четвертая этой нормы. По нашей информации, речь идет о миллионах рублей.

    Насколько известно журналисту нашего издания, в ближайшее время Ольгу Роменскую задержат на двое суток уже процессуально. Что касается Светланы Кашкиной, то пока она находится в статусе свидетеля.

    В ближайшее время мы постараемся узнать больше об этом деле.

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